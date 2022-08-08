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У центральній Україні знищили три ракети окупантів "Калібр"

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Понеділок 08 серпня 2022 13:16
У центральній Україні знищили три ракети окупантів "Калібр" Фото: у центральній Україні знищили три ракети окупантів "Калібр" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові збили в центральній частині України три російські крилаті ракети"Калібр". Їх випустили з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"Одна ракета знищена в Одеській області зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь", інші три - ліквідовані в Центральній Україні зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування" Центр", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що над Одещиною збили одну крилату ракету"Калібр".

Нагадаємо, що Росія вивела два надводних і два підводних носія крилатих ракет" Калібр " в Чорне море.

Крім того, у Повітряних силах України назвали найнебезпечніші типи російських ракет, які складно збивати.

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