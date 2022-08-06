Зеленський доручив розглянути посилення ППО Харкова та області
Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони (ППО) Харкова та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на петицію.
За його словами, з початку агресії Російської Федерації проти України військово-політичне керівництво країни і сили оборони вжили низку заходів, спрямованих на посилення системи протиповітряної оборони і забезпечення відбиття ударів противника з повітря.
"Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройними силами України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути підняте електронної петиції питання і про результати розгляду інформувати її автора", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів в інтерв'ю РБК-Україна, за яких умов росіяни знову підуть у наступ на Харків.
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