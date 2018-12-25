Поліція затримала "мінера" одеського вокзалу і автостанції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ним виявився 25-річний житель Одеської області

Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який 24 грудня повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції розповіли, що обидва об'єкти були ретельно перевірені вибухотехніками, в результаті чого не було виявлено ніяк вибухових пристроїв. У той же час поліція почала пошуки людини, який надав неправдиві повідомлення про мінування.

"В ході оперативно-розшукових заходів співробітниками Приморського відділу поліції та Управління СБУ в Одеській області був затриманий чоловік, який підозрюється у скоєнні вказаного правопорушення", - розповіли в поліції.

Затриманий 25-річний чоловік зізнався у скоєному та розповів, що недавно приїхав в Одесу для пошуку роботи. Після того, як не зміг знайти роботу, він "образився" і повідомив про "вибухівку".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція встановила "мінера" Львівського вокзалу. Ним виявився 47-річний житель одного із сіл Миколаївського району.