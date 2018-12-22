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У Києві перевіряють інформацію про замінування центрального вокзалу

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 19:31
У Києві перевіряють інформацію про замінування центрального вокзалу
Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Поліція евакуює людей

У Києві поліція перевіряє інформацію про замінування  Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, на місці працюють спеціалісти усіх профільних служб та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

"На спецлінію 102 о 18:30 надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних", - йдеться в повідомленні. 

На даний час проводиться евакуація осіб та ретельна перевірка будівлі і прилеглої до неї території.

Нагадаємо, раніше інформація про мінування будівлі Шевченківського районного суду у Києві на вулиці Дегтярівській не підтвердилася

РБК-Україна повідомляло, що у Харкові в понеділок, 17 грудня, правоохоронці отримали повідомленя про замінування багатоповрехових будинків по вулиці Валентинівська. Поліцейські міста перевіряли інформацію про те, що у підвалах двох багатоповерхівок на вулиці Валентинівська закладено вибухівку.

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