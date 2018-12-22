ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція не знайшла вибухівку на центральному вокзалі Києва

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 20:38
Поліція не знайшла вибухівку на центральному вокзалі Києва
Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

З вокзалу було евакуйовано 2 тис. людей

Поліція завершила перевірку інформації щодо замінування Центрального залізничного вокзалу Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.

Повідомляється, що наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. 

Нагадаємо, сьогодні на спецлінію 102 о 18:30 надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці. 

РБК-Україна повідомляло, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування автомобіля. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що поблизу Куликового поля в припаркованому автомобілі знаходиться вибухівка. За правопорушення йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку. 

У Києві арештували поліцейського за напад на підлітка Суд відпустив під заставу лише двох поліцейських, які били людей у метро Харкова
Новини України КиївКиївполициямінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся