Поліція не знайшла вибухівку на центральному вокзалі Києва

Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

З вокзалу було евакуйовано 2 тис. людей

Поліція завершила перевірку інформації щодо замінування Центрального залізничного вокзалу Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.

Повідомляється, що наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Нагадаємо, сьогодні на спецлінію 102 о 18:30 надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці.

РБК-Україна повідомляло, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування автомобіля. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що поблизу Куликового поля в припаркованому автомобілі знаходиться вибухівка. За правопорушення йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.