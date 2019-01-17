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У Харківській області СБУ викрила механізм фінансування "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 15:12
У Харківській області СБУ викрила механізм фінансування "ЛНР"
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Мешканець Харкова організував незаконні пасажирські перевезення на окуповану територію

У Харківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм фінансування бойовиків "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що мешканець Харкова організував незаконні пасажирські перевезення на окуповані території.

"Мешканець обласного центру організував автобусні рейси з тимчасово окупованих районів Луганської області до Києва та Харкова. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ. З кожного рейсу зловмисник перераховував гроші до так званої "митниці ЛНР" у валюті країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перетин держкордону чоловік здійснював у непідконтрольному Україні пункті пропуску "Ізварино".

Наразі чоловікові повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України посилила контроль на кордоні в межах Сумської, Харківської та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі вчора контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули понад 37 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.

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