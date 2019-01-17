Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Контроль посилено в межах Сумської, Харківської та Луганської областей

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилила контроль на кордоні в межах трьох областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ.

Як зазначається, наразі прикордонники продовжують здійснювати посилену охорону східних рубежів України.

"В рамках проведення даних заходів до охорони ділянки державного кордону з Російською Федерацією в межах Сумської, Харківської та Луганської областей додатково залучені спеціальні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військові виконуватимуть завдання по посиленню охорони ділянок держкордону на загрозливих напрямках та по підтриманню правил прикордонного режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 16 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули понад 37 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.

Як писало РБК-Україна, у штабі ООС попередили про можливі збої в роботі пункту пропуску "Майорське" на Донбасі.