ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДПСУ посилила контроль на кордоні в межах трьох областей

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 14:58
ДПСУ посилила контроль на кордоні в межах трьох областей
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Контроль посилено в межах Сумської, Харківської та Луганської областей

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилила контроль на кордоні в межах трьох областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ.

Як зазначається, наразі прикордонники продовжують здійснювати посилену охорону східних рубежів України.

"В рамках проведення даних заходів до охорони ділянки державного кордону з Російською Федерацією в межах Сумської, Харківської та Луганської областей додатково залучені спеціальні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України",  - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військові виконуватимуть завдання по посиленню охорони ділянок держкордону на загрозливих напрямках та по підтриманню правил прикордонного режиму. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 16 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули понад 37 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.

Як писало РБК-Україна, у штабі ООС попередили про можливі збої в роботі пункту пропуску "Майорське" на Донбасі.

Росії не вдалося переламати ПАРЄ, - Ар'єв Полторак впевнений, що затримані в РФ українські моряки повернуться додому
Новини України Государственная пограничная службаРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся