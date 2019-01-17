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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 09:59
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Прикордонники відзначають зниження потоку через КПВВ

На Донбасі за минулу добу, 16 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) перетнули понад 37 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що за минулу добу відзначається зниження потоку, КПВВ перетнули 37500 осіб і 4200 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8555 осіб і 865 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8060 осіб і 1310 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7215 осіб і 1165 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3660 осіб та 740 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9040 осіб.

Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування відкрилися за зимовим графіком і працюють у штатному режимі. Станом на ранок в чергах перебувала така кількість автомобілів: "Майорське" - 70/50; "Мар'їнка" - 40/55; "Новотроїцьке" - 25/40; "Гнутове" - 10/20.

Нагадаємо, за даними прес-центру операції Об'єднаних сил, на Донбасі за добу постраждали 10 українських військових.

Напередодні президент Петро Порошенко закликав іноземних дипломатів доносити правду про неоголошену війну Росії проти України.

 

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