В Харьковской области СБУ разоблачила механизм финансирования "ЛНР"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Житель Харькова организовал незаконные пассажирские перевозки на оккупированную территорию

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм финансирования боевиков "Луганской народной республики" ("ЛНР"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что житель Харькова организовал незаконные пассажирские перевозки на оккупированные территории.

"Житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганской области в Киев и Харьков. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ. С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой "таможне ЛНР" в валюте страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пересечение госграницы мужчина совершал в неподконтрольном Украине пункте пропуска "Изварино".

Вв настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе вчера контрольные пункты въезда-выезда пересекли свыше 37 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.