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Аваков назвав суму максимальної компенсації постраждалим від пожеж

Четвер 03 вересня 2020 12:21
Аваков назвав суму максимальної компенсації постраждалим від пожеж
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Максимальна сума компенсації жертвам пожеж в Луганській та Харківській областях передбачена в розмірі близько 300 тисяч гривень. Ця сума буде виділена громадянам, у яких повністю згоріло житло.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

Аваков зазначив, що сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії, на якій буде прийнято рішення про матеріальну компенсацію людям, господарства яких постраждали від пожежі.

"Господарі повністю згорілих будинків отримають максимальну компенсацію - приблизно 300 тисяч гривень. Люди, які постраждали менше - отримають меншу компенсацію. На місці працюватиме спеціальна комісія, яка оцінить наслідки пожежі", - зазначив глава МВС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уряд готує проект допомоги постраждалим в результаті пожеж в Луганській та Харківській областях.

Нагадаємо, 1 вересня в Луганській області спалахнули масштабні пожежі сухої трави і лісових насаджень, станом на 3 вересня внаслідок пожеж одна людина загинула, ще двоє постраждали.

У Харківській області пожежа виникла 2 вересня поблизу села Гороб'ївка Дворічанського району. Через сильний вітер пожежа поширилася в напрямку населених пунктів. У підсумку було евакуйовано 52 людини, пошкоджені або знищені 22 житлових будинки.

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Новини України пожежаКомпенсацияАрсен Аваков
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