Аваков про пожежі на сході: загроз іншим населеним пунктам немає

Фото: Арсен Аваков (t.me/dsns_telegram)

На даний момент від пожеж в Харківській області немає загроз для населених пунктів. Також за станом на 3 вересня немає лінії відкритого вогню.

Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, вертолітні спостереження показують, що ніде немає лінії відкритого вогню, є тільки задимлення, пов'язані з тлінням.

"Працює авіація - два літака і один вертоліт - на точкове погашення вогнищ. Стягнуті сили з інших районів, щоб ми в разі посилення поривів вітру могли відразу компенсувати ситуацію. Загроз іншим населеним пунктам немає", - заявив Аваков.

Відзначимо, Аваков також повідомив, що в результаті пожеж постраждали 33 особи.

"На цей момент часу 22 домогосподарства постраждали від вогню - в тій чи іншій мірі знищені вогнем. 33 особи є постраждалими", - зазначив він.

Він додав, що сьогодні ухвалять рішення про компенсації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пожежі в Харківській області виникли одночасно в трьох районах.

