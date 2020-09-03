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Пожежа в Луганській області: ліквідовано два осередки вогню

Луганська область, Четвер 03 вересня 2020 11:40
Пожежа в Луганській області: ліквідовано два осередки вогню
Фото: гасіння пожеж в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Станом на 10:20 3 вересня у Луганській області ліквідували два осередки пожеж трави та лісових насаджень. Продовжується гасіння ще чотирьох осередків вогню.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, осередки пожеж були ліквідовані поблизу села Бараниківка Кремінського району та в Трьохізбенському лісництві. Також рятувальники локалізували два осередки в Станично-Луганському районі поблизу села Геївка та між селом Болотене і смт Станиця Луганська.

До гасіння вогню додатково були залучені 135 рятувальників та 27 одиниць техніки. Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операцій об’єднаних сил.

(Оновлено) Станом на 11:00 було погашено осередок в районі села Геївка Станично-Луганського району.

Нагадаємо, у Луганській області 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1200 гектарів.

РБК-Україна писало, що в зоні операції Об'єднаних сил, пожежа могла статися в результаті людської необережності.

Крім того, під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

Також внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

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