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ДБР у день виборів працюватиме в особливому режимі

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 16:14
ДБР у день виборів працюватиме в особливому режимі
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

ДБР реагуватиме на порушення суб'єктами, які підслідні бюро

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що у день виборів в Україні центральний апарат та територіальні управління Державного бюро розслідувань (ДБР) працюватимуть в особливому порядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Труба зазначив, що ДБР буде моніторити порушення виборчого законодавства, цілодобово приймати повідомлення про можливі порушення та реагувати у випадках, коли мова буде йти про суб'єктів, які підслідні ДБР.

До підслідності ДБР належать топ-посадовці, зокрема народні депутати, правоохоронці, судді та особи, що вчинили військові злочини.

"Просимо повідомляти інформацію про вчинені злочини, пов’язані з виборчим процесом особами, підслідними ДБР, за телефонами спеціальних гарячих ліній, що працюватимуть цілодобово в центральному апараті та територіальних управліннях ДБР, а також за допомогою онлайн форм зворотного зв'язку на офіційному веб-сайті ДБР", - наголосив Труба.

Раніше повідомлялося, що для того, щоб не допустити можливих зривів голосування у день виборів президента України, додатково сформовано також 13 груп вибухотехніків та кінологів для перевірки повідомлень про замінування виборчих дільниць.

РБК-Україна писало, що Національна поліція та МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. До забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.

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