В Харькове возросло количество пострадавших от вражеского удара КАБами

В Харькове возросло количество пострадавших от обстрела города КАБами в четверг, 19 января. Известно о пяти пострадавших и одном погибшем человеке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и харьковского мэра Игоря Терехова в Telegram.
"Количество пострадавших возросло до 4 человек. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В результате вражеского "прилета" КАБ в Слободском районе разрушен частный дом", - говорится в заявлении Синегубова.
Позже Терехов сообщил, что погибла женщина, а количество раненых возросло до пяти человек. Он также добавил, что один человек, предварительно, считается пропавшим без вести.
Впоследствии Синегубов написал, что количество пострадавших составляет уже восемь человек. Он отметил, что на месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, сегодня, 19 января, россияне нанесли по городу три удара управляемыми авиабомбами. Терехов сообщил, что все три прилета - в Слободском районе Харькова.
Отметим, сегодня днем россияне ударили несколькими ракетами по критической инфраструктуре Харькова, нанеся ей значительные повреждения. Терехов также сообщил, что в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского дрона.
В субботу, 17 января, российские оккупанты также нанесли удары по городу. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере два попадания.
Кроме того, в тот же день в промежуток между 14:10 и 14:30 противник атаковал Харьков из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Терехов сообщал, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры - системе, которая обеспечивает город электро- и теплоснабжением. Объект получил существенные повреждения.
Недавно в результате атаки российского дрона в Слободском районе Харькова ранения получила несовершеннолетняя девушка.
Ранее, 13 января, российский ударный беспилотник попал в детский санаторий в Шевченковском районе города, в результате чего возник пожар.
В тот же день российские войска обстреляли пригород Харькова: погибли два человека, еще несколько человек получили ранения.