В Харькове возросло количество пострадавших от вражеского удара КАБами

"Количество пострадавших возросло до 4 человек. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В результате вражеского "прилета" КАБ в Слободском районе разрушен частный дом", - говорится в заявлении Синегубова.

Позже Терехов сообщил, что погибла женщина, а количество раненых возросло до пяти человек. Он также добавил, что один человек, предварительно, считается пропавшим без вести.

Впоследствии Синегубов написал, что количество пострадавших составляет уже восемь человек. Он отметил, что на месте вражеского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 19 января, россияне нанесли по городу три удара управляемыми авиабомбами. Терехов сообщил, что все три прилета - в Слободском районе Харькова.