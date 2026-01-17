ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне второй раз за день атаковали Харьков: под ударом снова критическая инфраструктура

Суббота 17 января 2026 19:43
UA EN RU
Россияне второй раз за день атаковали Харьков: под ударом снова критическая инфраструктура Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 17 января, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. Известно, что попадание произошло как минимум в двух местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона "Молния" в нежилое здание Слободского района. Сейчас - без погибших и пострадавших", - говорилось в сообщении в 18:41.

Позже, в 19:11, Терехов написал, что произошел еще один прилет в Слободском районе. На этот раз беспилотный летательный аппарат типа "Молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия сейчас выясняются.

Обстрел Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, применяя для своих ударов дроны, ракеты, авиабомбы и не только.

В частности, сегодня днем в городе тоже были слышны взрывы. Позже в прокуратуре сообщили, что по предварительной информации, в период с 14:10 до 14:30 враг атаковал Харьков из РСЗО "Торнадо-С".

Как уточнял Терехов, россияне били по объекту критической инфраструктуры. Речь шла об обстреле системы, которая обеспечивает город светом и теплом. По словам мэра, объект имеет значительные повреждения.

"С каждым таким обстрелом централизованное снабжение тепла и электроэнергии становится все сложнее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы - не бесконечные, нагрузка - пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - сообщил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине Дрони
Новости
Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР
Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа