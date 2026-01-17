Россияне второй раз за день атаковали Харьков: под ударом снова критическая инфраструктура

В субботу вечером, 17 января, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. Известно, что попадание произошло как минимум в двух местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Позже, в 19:11, Терехов написал, что произошел еще один прилет в Слободском районе. На этот раз беспилотный летательный аппарат типа "Молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия сейчас выясняются.

"Зафиксировано попадание вражеского дрона "Молния" в нежилое здание Слободского района. Сейчас - без погибших и пострадавших", - говорилось в сообщении в 18:41.

Обстрел Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, применяя для своих ударов дроны, ракеты, авиабомбы и не только.

В частности, сегодня днем в городе тоже были слышны взрывы. Позже в прокуратуре сообщили, что по предварительной информации, в период с 14:10 до 14:30 враг атаковал Харьков из РСЗО "Торнадо-С".

Как уточнял Терехов, россияне били по объекту критической инфраструктуры. Речь шла об обстреле системы, которая обеспечивает город светом и теплом. По словам мэра, объект имеет значительные повреждения.

"С каждым таким обстрелом централизованное снабжение тепла и электроэнергии становится все сложнее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы - не бесконечные, нагрузка - пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - сообщил он.