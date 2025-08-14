В Харькове получил приговор полицейский, который странным образом "отмазал" друга от ВВК
В Харькове под суд попал правоохранитель, который вытащил товарища с прохождения военно-врачебной комиссии. Полицейский забрал друга из больницы во время прохождения ВВК, заявив, что тот якобы преступник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Индустриального районного суда Харькова от 12 августа.
Отмечается, что 17 августа 2024 года полицейский пришел в поликлинику в Индустриальном районе Харькова. На тот момент там проходил ВВК для определения степени годности к военной службе его товарищ.
Полицейский заявил врачам, что человек, который сейчас проходит у них обследование, задержан якобы за мошенничество.
"Будучи одетым в форменную одежду Национальной полиции Украины, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество, и ему необходимо пройти в отдел полиции для проведения с ним следственных действий", - сказано в приговоре суда.
После того как полицейский и его товарищ покинули помещение больницы, они скрылись в неизвестном направлении. Личность правоохранителя впоследствии установили и привлекли его к ответственности. Удалось ли задержать его друга, который таким интересным способом избежал прохождения ВВК - в приговоре суда не сказано.
Сам полицейский признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но учитывая обстоятельства, освободил от отбывания наказания, назначив испытательный срок.
