В Черниговской области копы украли из авто бензопилу и теперь пойдут под суд

В Черниговской области объявили о подозрении двум полицейским из-за того, что они украли из автомобиля нарушителя бензопилу. Копам грозит от пяти до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую областную прокуратуру.

Отмечается, что о подозрении сообщили полицейским из отдела реагирования патрульной полиции Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области.

Как установило следствие, во время выполнения служебных обязанностей полицейские заметили автомобиль, который проигнорировал сигнал об остановке и поехал дальше. Работники полиции стали преследовать авто, которое доехало до лесного массива. Водитель оставил авто открытым и скрылся с места событий, а внутри машины остались его личные вещи.

"Правоохранители, считая, что за их действиями никто не наблюдает, тайно похитили из салона автомобиля бензопилу марки STIHL", - сказано в сообщении.

Полицейским инкриминировали преступление, совершенное согласно ч.4 ст. 185 УКУ - кража по предварительному сговору, совершенная группой лиц в условиях военного положения. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что на момент публикации новости прокуратура по неизвестным причинам удалила свое сообщение.