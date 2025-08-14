В Харкові отримав вирок поліцейський, який в дивний спосіб "відмазав" друга від ВЛК
В Харкові під суд потрапив правоохоронець, який витягнув товариша з проходження військово-лікарської комісії. Поліцейський забрав друга з лікарні під час проходження ВЛК, заявивши, що той нібито злочинець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня.
Зазначається, що 17 серпня 2024 року поліцейський прийшов до поліклініки в Індустріальному районі Харкова. На той момент там проходив ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби його товариш.
Поліцейський заявив лікарям, що людину, яка зараз проходить в них обстеження, затримано нібито за шахрайство.
"Бувши одягненим у формений одяг Національної поліції України, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, зайшов в кабінет здачі аналізів та повідомив присутнім медичним працівникам, що військовозобов`язаний затриманий за шахрайство, та йому необхідно пройти до відділу поліції для проведення із ним слідчих дій", – сказано у вироку суду.
Після того як поліцейський та його товариш покинули приміщення лікарні, вони зникли у невідомому напрямку. Особу правоохоронця згодом встановили та притягли його до відповідальності. Чи вдалося затримати його друга, який в такий цікавий спосіб уникнув проходження ВЛК - у вироку суду не сказано.
Сам поліцейський визнав свою провину. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі, але враховуючи обставини, звільнив від відбування покарання, призначивши іспитовий термін.
