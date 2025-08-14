ua en ru
В Харкові отримав вирок поліцейський, який в дивний спосіб "відмазав" друга від ВЛК

Україна, Четвер 14 серпня 2025 22:48
В Харкові отримав вирок поліцейський, який в дивний спосіб "відмазав" друга від ВЛК Ілюстративне фото: поліцейський отримав п'ять років тюрми, але з відтермінуванням (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харкові під суд потрапив правоохоронець, який витягнув товариша з проходження військово-лікарської комісії. Поліцейський забрав друга з лікарні під час проходження ВЛК, заявивши, що той нібито злочинець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня.

Зазначається, що 17 серпня 2024 року поліцейський прийшов до поліклініки в Індустріальному районі Харкова. На той момент там проходив ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби його товариш.

Поліцейський заявив лікарям, що людину, яка зараз проходить в них обстеження, затримано нібито за шахрайство.

"Бувши одягненим у формений одяг Національної поліції України, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, зайшов в кабінет здачі аналізів та повідомив присутнім медичним працівникам, що військовозобов`язаний затриманий за шахрайство, та йому необхідно пройти до відділу поліції для проведення із ним слідчих дій", – сказано у вироку суду.

Після того як поліцейський та його товариш покинули приміщення лікарні, вони зникли у невідомому напрямку. Особу правоохоронця згодом встановили та притягли його до відповідальності. Чи вдалося затримати його друга, який в такий цікавий спосіб уникнув проходження ВЛК - у вироку суду не сказано.

Сам поліцейський визнав свою провину. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі, але враховуючи обставини, звільнив від відбування покарання, призначивши іспитовий термін.

Нагадаємо, що 14 серпня Чернігівській області оголосили про підозру двом поліцейським через те, що вони вкрали з автомобіля порушника бензопилу. Копам загрожує від п'яти до восьми років за ґратами.

А 11 серпня працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці районного відділу поліції на Черкащині, яка стала причиною смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

