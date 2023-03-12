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В некоторых районах Харькова исчезли вода и тепло

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Харьков, Воскресенье 12 марта 2023 14:42
В некоторых районах Харькова исчезли вода и тепло Фото: в Харькове сообщают о перебоях с водой и теплом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В некоторых районах Харькова фиксируют перебои со светом и отоплением сегодня, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Читатели сообщают, что в некоторых районах Харькова исчез свет... Также вода и отопление", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Харькове

Напомним, во время последней массированной атаки 9 марта оккупанты нанесли по Харькову более 10 ракетных ударов, в результате чего были повреждены энергетические объекты.

В "Укрэнерго" заявили, что сегодня в городе продолжаются аварийные отключения света.

Кроме того, местные власти вчера анонсировали запуск метро в Харькове, которое не работает с 9 марта. Однако сегодня утром движение подземки приостановили из-за проблем со светом.

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