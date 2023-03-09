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Россияне нанесли по Харькову 11 ракетных ударов: город без света, воды и тепла

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Харьков, Четверг 09 марта 2023 10:05
Россияне нанесли по Харькову 11 ракетных ударов: город без света, воды и тепла Фото: в Харькове из-за атаки нет воды, света и тепла (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время сегодняшней атаки выпустили по Харькову 11 ракет. Из-за "прилетов" в городе нет воды, света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"По городу Харькову было совершено 11 ракетных обстрелов. Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Сейчас нет напряжения в городе, поэтому мы перешли по объектам критической инфраструктуры, медицинским учреждениям на генераторы", - сказал городской глава.

По его словам, в городе нет воды и отопления. Также Терехов отметил, что в Харькове остановилось метро из-за отсутствия света. Не ходят троллейбусы и трамваи, но на маршруты вышли автобусы.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области зафиксировано 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в поселке Песочин ракета попала во двор частного дома. Две женщины (71 и 74 лет) получили ранения. Еще одна ракета в Песочине попала в болото. В поселке Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплице овощной фабрики.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове из-за ракетной атаки остановился весь электротранспорт.

Всего россияне сегодня выпустили по Украине 81 ракету и 8 дронов "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 дрона.

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