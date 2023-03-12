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В Харькове аварийные отключения, а в Житомирскую и Харьковскую области вернули свет, - "Укрэнерго"

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Воскресенье 12 марта 2023 11:15
В Харькове аварийные отключения, а в Житомирскую и Харьковскую области вернули свет, - "Укрэнерго" Фото: в Харькове аварийные отключения, а в Житомирскую и Харьковскую области вернули свет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Житомирской и Харьковской областях вернули электроснабжение после массированной атаки россиян. Тем временем в Харькове действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Продолжается восстановление энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами.

Сообщается, что энергетики в субботу вернули энергоснабжение бытовых потребителей в Житомирской и Харьковской областях. При этом в Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования.

Потребление по сравнению с прошлыми выходными снизилось.

К тому же, из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области. В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приводились.

Отмечается, что действующие ограничения в регионах - сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных ракетных обстрелов 9 марта.

Между тем, продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных вражескими обстрелами.

РБК-Украина сообщало, что в Харькове остановили метро из-за ситуации со светом.

К тому же, сегодня ночью энергетики переподключали высоковольтное оборудование, поэтому в нескольких районах Одессы могли быть перебои со светом.

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