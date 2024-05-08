RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове взрывы, город под обстрелом

Фото: Харьков 8 мая обстреливают россияне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Харькове прогремели в среду, 8 мая. Россияне обстреливают город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам местных жителей, в Харькове прогремели по меньшей мере два мощных взрыва.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и Харьковский район: будьте осторожны", - написал глава Харьковской ОВА.

Следует добавить, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 11:06. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в Харьковской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:30

 

Ночная атака врага

Этой ночью российская армия атаковала дронами Харьков. По данным ОВА, ночью силы ПВО в северной части города сбили два "Шахеда". Обошлось без разрушений и пострадавших.

Россия этой ночью также атаковала Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Запорожскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Винницкую области. Под прицелом врага были энергетические объекты.

Также оккупанты ударили по трем украинским теплоэлектростанциям.

Что известно о последствиях очередной атаки России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВзрывы