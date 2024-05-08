У Харкові вибухи, місто під обстрілом

Нічна атака ворога

Цієї ночі російська армія атакувала дронами Харків. За даними ОВА, вночі сили ППО у північній частині міста збили два "Шахеда". Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Росія цієї ночі також атакувала Полтавську, Київську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську та Вінницьку області. Під прицілом ворога були енергетичні об'єкти.

Також окупанти вдарили по трьох українських теплоелектростанціях.

Що відомо про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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