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Россияне атаковали энергетические объекты в шести областях Украины, - Минэнергетики

Среда 08 мая 2024 07:07
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Россияне атаковали энергетические объекты в шести областях Украины, - Минэнергетики Фото: министр энергетики Герман Галущенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Этой ночью, 8 мая, войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова, Укрэнерго.

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Снова массированная атака на нашу энергетику", - написал он.

По информации Галущенко, атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

"Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию", - отметил министр, призвав украинцев бережно использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

Глава Запорожской ОВА сообщил о попадании по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

"Есть разрушение. Предварительно, без пострадавших", – написал Федоров.

Обновлено в 07:15. Укрэнерго сообщает об ударах по энергетике в 5 областях: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской.

Есть повреждения на объектах генерации.

Повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.

Ранее в Полтавской ОВА сообщили, что, несмотря на удачную работу войск Противовоздушной обороны во время массированной российской атаки дронами, в Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Во время ночной российской атаки ударными дронами и крылатыми ракетами взрывы раздавались также:

- в Харькове и Полтавской области,
- в Запорожье и Ивано-Франковской области,
- во Львовской области,
- в Киеве и Киевской области.

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