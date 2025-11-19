Харьков под массированной атакой дронов, в Николаеве тоже был слышен взрыв

В ночь с 18 на 19 ноября, в Харькове была слышна большая серия взрывов. Под атакой дронов также был и Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Игоря Терехова и канал "Суспільне Новини".

"Харьков под ударом вражеских дронов - в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется", - написал Терехов.

Также он добавил, что над городом зафиксировано еще несколько боевых дронов над городом, поэтому он призвал людей быть осторожными.

Ряд местных пабликов пишут, что уже было более 10 взрывов.

Кроме того, примерно в 23:42 взрыв был слышен в Николаеве. Перед этим Воздушные силы ВСУ писали, что в направлении города летит дрон.

Обновлено в 00:12

Ряд местных каналов пишут, что в Харькове было слышно уже 16 взрывов. Кроме того, в некоторых районах наблюдаются перебои со светом.

Между тем мэр Игорь Терехов сообщил, что предварительно, одно из попаданий произошло в многоэтажку в Слободском районе. На месте атаки пожар.

Обновлено в 00:20

"Есть предварительная информация о попадании возле одного из медицинских учреждений города, есть информация о раненом враче, повреждены самого здания и автомобилей. Информация уточняется", - написал Терехов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Донецкой областях.