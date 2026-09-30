Россияне ударили дроном по ТЦ в Харькове, есть раненый

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Днем 30 сентября российские войска атаковали Харьков дроном, попав в торговый центр. Известно об одном раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам городского головы, российские войска нанесли удар боевым дроном по одному из торговых центров в Киевском районе Харькова. "Враг ударил боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района. Последствия уточняем", - сообщил Терехов. Впоследствии мэр уточнил, что после атаки поступила информация об одном раненом человеке. Другие детали по поводу последствий удара, в частности масштабы повреждений, устанавливают.