В Харькове прошли обыски в областной МСЭК. Полиция рассказала подробности

В подразделениях Харьковского областного центра медико-социальной экспертизы сегодня, 6 декабря, правоохранители провели серию обысков. В ходе мероприятий полицейские изымали медицинскую документацию для проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Сергея Болвинова .

"Наша главная цель - тщательно разобраться и проверить, была ли подделка", - объяснил он обыски.

В полиции уточнили, что особое внимание правоохранители уделяют "тоненьким делам с сомнительными диагнозами".

"Количество людей, получающих инвалидность, после начала полномасштабного вторжения действительно возросло. Но имеем информацию, что не все действительно болели, и все же получили инвалидность. По каждому делу будем разбираться отдельно и очень тщательно, выводы будут делать эксперты", - рассказал Болвинов.

Между тем в полиции проверят, выезжали ли граждане за границу, действительно ли являются инвалидами, и не использовали ли эти документы для уклонения от службы в армии.

"Планируем изъять около тысячи таких дел", - отметил он.

По словам Болвинова, у Нацполиции отлажена работа с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые присылают правоохранителям "все материалы относительно уклоняющихся от призыва по мобилизации".

Он также заявил, что НПУ разбирается "досконально в каждой ситуации", и в случае обнаружения доказательств уклонения граждане получают уведомление о подозрении, а "затем суд и приговор".

"За этот год зарегистрировали 378 таких производств, почти четверть этих дел уже в суде", - рассказал начальника следственного управления ГУ НПУ в Харьковской области.

Болвинов добавил, что правоохранители также изучают дела, фигурантами которых являются работники ТЦК, ВВК и МСЭК.

"Разоблачаем и военкомов, и руководителей военно-врачебных комиссий, успевших наладить целые схемы и за деньги снимали людей с военного учета. Все эти дела достаточно резонансны, всегда рассказываю о них в подробностях", - сказал он.

Скандал в Харьковской областной МСЭК

Ранее сообщалось, что в середине октября глава Харьковской областной медико-социальной экспертной комиссии посоветовала раненому защитнику "отрезать ногу", чтобы получить группу инвалидности.

Тогда из-за скандала были назначены проверки МСЭК.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

В конце августа Кабинет министров принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВВК.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

Добавим, что на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в ближайшее время могут цифровизировать заключение ВВК, что существенно ускорит прохождение процедуры.