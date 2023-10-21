Какие документы нужны для прохождения ВВК: полный список
Военнообязанным мужчинам и бойцам, уже ставшим в ряды армии, для прохождения военно-врачебных комиссий нужен ряд документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:
- направление на медицинский осмотр ВВК;
- медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части или заверенная копия акта о несчастном случае (при наличии);
- удостоверение УБД (при наличии);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий.
Выписки могут быть в виде ксерокопий, но заверены должностными лицами и печатью воинской части.
В Минобороны также советуют обращаться на "горячую линию", если возникли вопросы в работе ВВК: 0800 500 442 и turbota.mil.gov.ua.
Изменения в военно-врачебных комиссиях
Недавно Кабмин принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.
Кроме того, как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине будут проверены справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.
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