В Харькове глава МСЭК посоветовала бойцу "отрезать ногу" для группы. Назначены проверки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и Facebook-страницу раненого бойца.

Детали скандала

Раненый 21-летний военный, получивший травму во время боев за Харьков, в своих соцсетях рассказал о скандальном случае в Харьковской МСЭК №3. Он обратился в МСЭК, чтобы сменить группу инвалидности. Однако глава комиссии посоветовала ему "отрезать ногу", чтобы получить вторую группу.

Защитник отметил, что перенес 15 операций на ноге, а киевские клиники установили, что раненая нога потеряла функциональную способность и является биопротезом.

Реакция Минздрава

В Министерстве здравоохранения отреагировали на инцидент. Там отметили, что к 2025 году МСЭК будут ликвидированы в Украине, а подход к проведению экспертизы и установлению инвалидности - изменен.

Как отметили в ведомстве, на следующей неделе Харьковскую областную МСЭК ждут проверки в рамках решения СНБО. Будут проверены решения об установлении инвалидности. Минздрав обещает, что будут приняты конкретные решения, а лица понесут ответственность.

Относительно раненого бойца Минздрав добавил, что будет проведена оценка установления инвалидности. Необходимые документы и медицинские заключения уже направлены в Центральную МСЭК.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Недавно Кабмин одобрил введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВЛК.

Как анонсировал президент Владимир Зеленский, в Украине проверят справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные за время полномасштабной агрессии РФ.