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Важное решение. Шмыгаль анонсировал цифровизацию заключений ВВК

Украина, Среда 06 декабря 2023 17:27
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Важное решение. Шмыгаль анонсировал цифровизацию заключений ВВК Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине в ближайшее время могут цифровизировать заключение военно-врачебных комиссий, что существенно ускорит прохождение процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В Минцифры сообщили о плане в ближайшее время цифровизировать заключение ВВК. Важное решение, которое поможет получать другие услуги онлайн", - заявил премьер.

По данным Шмыгаля, все ответственные уже получили поручения. Он также сообщил, что дал задание проработать предложение Минсоцполитики о наличии соцработников в медицинских учреждениях для помощи военным с получением необходимых услуг.

В целом, по данным главы правительства в Украине уже увеличили количество ВВК на 50%. К тому же более чем в два раза выросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений.

"Внедрена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, цифровизировали документооборот в 90% воинских частей. Продолжаем развивать безбарьерную среду - выделили на это необходимые средства. Все эти меры уже позволили уменьшить продолжительность прохождения ВВК в три раза", - подчеркнул он.

Изменения в военно-врачебных комиссиях

В конце августа Кабинет министров принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, уже в сентябре был изменен порядок прохождения ВВК.

РБК-Украина ранее рассказывала, какие документы нужны для прохождения военно-врачебных комиссий.

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