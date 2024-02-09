В Харькове раздались взрывы
В Харькове вечером 9 февраля раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В настоящее время известно о двух взрывах в городе.
Отметим, что сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов в сторону Харькова.
"Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. "Шахеды". Под ударом гражданская инфраструктура", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Напомним, ранее мы сообщали о взрывах в Одессе.
Атака дронов по Украине
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников. ПВО работала в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Известно, что в Харьковской области были прилеты. В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Как сообщила Харьковская ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
Также в Николаевской области был удар по агропредприятию.
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