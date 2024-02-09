В Харькове раздались взрывы

В Харькове вечером 9 февраля раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

В настоящее время известно о двух взрывах в городе.

Отметим, что сейчас в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских дронов в сторону Харькова.

"Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. "Шахеды". Под ударом гражданская инфраструктура", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы сообщали о взрывах в Одессе.

Атака дронов по Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов типа "Шахед". Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников. ПВО работала в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Известно, что в Харьковской области были прилеты. В результате атаки горели гостиница и ресторан, а также автомобили. Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Как сообщила Харьковская ОВА, в регионе в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Также в Николаевской области был удар по агропредприятию.