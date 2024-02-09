У Харкові пролунали вибухи
У Харкові ввечері 9 лютого пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Наразі відомо про два вибухи у місті.
Зазначимо, зараз у Харківській області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів у бік Харкова.
"Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. "Шахеди". Під ударом цивільна інфраструктура", - повідомив мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вибухи в Одесі.
Атака дронів по Україні
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Відомо, що у Харківській області були "прильоти". Внаслідок атаки горіли готель та ресторан, а також автомобілі. Постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.
Як повідомила Харківська ОВА, у регіоні внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля комплексу відпочинку, їдальня.
Також у Миколаївській області був удар по агропідприємству.
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