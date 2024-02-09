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В Одессе громко: СМИ пишут о работе ПВО

Одесса, Пятница 09 февраля 2024 21:53
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В Одессе громко: СМИ пишут о работе ПВО Иллюстративное фото: в Одессе громко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 9 февраля, вечером раздаются громкие звуки. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как пишет "Думская", в городе работают системы противовоздушной обороны.

В Одессе громко: СМИ пишут о работе ПВОФото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом Воздушные силы предупреждали, что вражеские "Шахеды" летят с юга Одесской области. Они направляются в сторону Одессы с запада.

Также вражеские дроны заметили в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Жителям Одессы необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Чаще всего они запускают беспилотники с территории временно оккупированного Крыма в сторону Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей.

В частности, этой ночью российские захватчики выпустили по Украине 16 ударных дронов. Наша противовоздушная оборона сбила 10 беспилотников.

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