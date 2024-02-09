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Ночная атака россиян по Харьковской области: горели гостиница и ресторан, есть пострадавший

Змиев, Пятница 09 февраля 2024 07:59
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Ночная атака россиян по Харьковской области: горели гостиница и ресторан, есть пострадавший Фото: Ночная атака россиян по Харьковской области (t.me/synegubov/8344)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне атаковали беспилотниками Харьковскую область в ночь на 9 февраля. В результате горели гостиница и ресторан,есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской общины.

"Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадки ресторана и 3-х легковых автомобилей", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Пострадал гражданский мужчина охранник, медицинскую помощь оказали на месте.

Начальник Харьковской ОВА показал фото и видео последствий дроновой атаки

Фото: последствия атаки россиян дронами (t.me/synegubov/8344)

"В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая", - написал Синегубов.

Атаки россиян по Харьковской области

В ночь на 9 февраля, россияне атаковали Харьковскую область беспилотниками. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова было зафиксировано по меньшей мере пять "Шахедов".

Ранее мы сообщали, что утром 7 февраля россияне ударили ракетами по промышленной зоне Харькова. Полиция установила, что ракеты были произведены КНДР.

Также мы писали, что россияне сбросили авиабомбу на больницу в Харьковской области. Есть пострадавшие.

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