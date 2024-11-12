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Россияне атаковали дроном Харьков, есть разрушения и пострадавшие

Вторник 12 ноября 2024 15:13
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Россияне атаковали дроном Харьков, есть разрушения и пострадавшие Фото: россияне атаковали дроном Харьков, есть разрушения и пострадавшие (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали Салтовский район Харькова беспилотным летательным аппаратом (БпЛА). Сейчас известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Удар был зафиксирован около 14:00. Тип примененного россиянами дрона сейчас устанавливается.

В результате удара пострадали две женщины: 50 и 54 лет. Обе получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.

В частности, были повреждены:

  • электроопору;
  • остекление окон в двух многоэтажных домах.

Обстрелы Украины

В последнее время значительно возросло количество ночных атак с применением беспилотников, что создает новые вызовы для Украины в защите от воздушных угроз.

Прошлой ночью российские террористы совершили несколько ударов по разным регионам Украины. Они запустили зенитную управляемую ракету С-300 с территории Белгородской области, которая попала по Харькову. Кроме того, из Курской области было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 в направлении Черниговской области. Также осуществлены атаки управляемыми авиационными бомбами по Сумской и Харьковской областях.

Ночью россияне применили 110 ударных дронов Shahed и другие беспилотники неизвестного типа, запустив их из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Брянска.

По состоянию на 11:00 сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 46 вражеских дронов.

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