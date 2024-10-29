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РФ концентрируется на террористических ударах. Терехов раскрыл особенность атак на Харьков

Харьков, Вторник 29 октября 2024 07:50
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РФ концентрируется на террористических ударах. Терехов раскрыл особенность атак на Харьков Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты при обстрелах Харькова пытаются попасть по гражданским объектам, в том числе также по историческим памятникам. Такие удары со стороны неприятеля являются целенаправленным террором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Мэр Харькова уточнил последствия российской атаки на город этой ночью и вечером накануне. Он рассказал, что для атаки российская армия снова применила гибрид авиабомбы и ракеты.

"В 02:51 по городу был нанесен удар ракетой-гибридом "Грим-Е1". Попали в частный дом в Основянском районе. Результат - 1 дом разрушен полностью, еще 19 повреждены", - говорится в публикации Терехова в Telegram.

Так, в результате обстрела погибли четыре человека. Мэр добавил, что их "несколько часов под завалами искали спасатели".

"В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову - бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким, как "Госпром"", - констатировал городской голова.

В этом контексте он призвал жителей Харькова быть очень осторожными, и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские удары по Харькову

Ранее сообщалось, что 28 октября вечером российские террористы нанесли удары КАБами по Харькову - враг попал по центральной части города в Шевченковском районе.

В результате российской атаки было повреждено здание медицинского учреждения и админучреждения, в частности знаковое для Харькова здание Госпрома, которое является памятником национального значения. По последним данным, пострадали 9 человек.

Добавим, в материале РБК-Украина были фото и видео последствий российского обстрела центра Харькова 28 октября.

Кроме того, в ночь на 29 октября росармия также нанесла авиаудары по Харькову. В результате вражеских обстрелов в городе были погибшие, и сообщалось о разрушении и повреждении домов.

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