Обстрел Первомайского: оккупанты били "Искандером"

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, ударили по Первомайскому Харьковской области ракетой "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Согласно нашим данным и выводам подразделений ГСЧС, наших правоохранителей, это была ракета типа "Искандер", - заявил чиновник.

По словам главы ОВА, оккупанты били по жилому району и никаких промышленных и военных объектов возле места удара нет.

Синегубов добавил, что по состоянию на сейчас известно о 35 раненых, среди которых 10 детей.

"Один десятимесячный ребенок находится сейчас в реанимации", - рассказал глава ОВА.

Он уточнил, что в результате атаки повреждены девять многоэтажек.

Удар по Первомайскому

Напомним, российские оккупанты сегодня днем ударили по Первомайскому. Синегубов заявлял, что враг атаковал при помощи фугасного снаряда.

По состоянию на 15:00 было известно о том, что в результате атаки оккупантов пострадал 31 человек.