Обстрел Первомайского: оккупанты били "Искандером"
Российские оккупанты сегодня, 4 июля, ударили по Первомайскому Харьковской области ракетой "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
"Согласно нашим данным и выводам подразделений ГСЧС, наших правоохранителей, это была ракета типа "Искандер", - заявил чиновник.
По словам главы ОВА, оккупанты били по жилому району и никаких промышленных и военных объектов возле места удара нет.
Синегубов добавил, что по состоянию на сейчас известно о 35 раненых, среди которых 10 детей.
"Один десятимесячный ребенок находится сейчас в реанимации", - рассказал глава ОВА.
Он уточнил, что в результате атаки повреждены девять многоэтажек.
Удар по Первомайскому
Напомним, российские оккупанты сегодня днем ударили по Первомайскому. Синегубов заявлял, что враг атаковал при помощи фугасного снаряда.
По состоянию на 15:00 было известно о том, что в результате атаки оккупантов пострадал 31 человек.
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