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В Харькове прозвучали взрывы

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Харьков, Суббота 12 ноября 2022 22:32
В Харькове прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Харькове прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 12 ноября, вечером в Харькове прозвучали несколько взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали деталей происшествия и не называли причины взрывов.

Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

Также мы писали, что вчера, 11 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве.

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