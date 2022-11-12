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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Субота 12 листопада 2022 22:32
У Харкові пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 12 листопада, увечері у Харкові пролунало кілька вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей події та не називали причини вибухів.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

Також ми писали, що вчора, 11 листопада, російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві.

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