У Харкові пролунали вибухи

У суботу, 12 листопада, увечері у Харкові пролунало кілька вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей події та не називали причини вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

Також ми писали, що вчора, 11 листопада, російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві.

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