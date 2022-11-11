Оккупанты ночью ударили по многоэтажке в Николаеве: есть жертвы

Российские войска в ночь на 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. Вследствие чего погибли два человека, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненных", - написал Ким.

Фото: последствия ракетного удара по многоэтажке в Николаеве (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Кроме того, на обстрел жилого дома отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также заявил, что таким образом оккупанты цинично ответили на успехи ВСУ на фронте.

"Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не покидает свою гнусную тактику. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", - написал Зеленский.

Обновлено 8:50.

Как сообщили в ГСЧС, на месте продолжаются спасательные работы. Под завалами разрушенного дома могут находиться люди.

Фото: ГСЧС проводит спасательные работы на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)