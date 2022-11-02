Россияне утром ударили по Волчанску: есть раненые
Утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Сегодня утром оккупанты снова обстреляли г. Волчанск. В результате обстрелов ранены четыре женщины и мужчина", - рассказал он.
Кроме того, в селе Александровка Богодуховского района во время работы в поле на мине подорвался и получил ранения 37-летний водитель комбайна.
"Все пострадавшие госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее", - отметил Синегубов.
Напомним, вчера враг обстреливал города Харьковской области. В частности, при обстреле Купянского района ранения получили женщина с двумя детьми 6 и 4 лет, они находятся в тяжелом состоянии.
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