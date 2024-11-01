Армия РФ обстреляла Харьков и Дергачи, есть раненые (видео последствий)
Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду областного центра. В результате атаки разрушена жилая инфраструктура, есть раненые среди гражданских жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Харьковской области и Харьковскую областную прокуратуру.
Обстрел Дергачей
Отмечается, что в четверг, 31 октября, около 21:00 одна управляемая авиабомба ударила по территории частного предприятия в городе Дергачи.
В результате обстрела произошел пожар. Пострадали двое гражданских людей, которые работают охранниками.
39-летний мужчина получил осколочные ранения стеклом, у 64-летнего - острая реакция на стресс. Состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.
Еще один 42-летний гражданский мужчина находился рядом с предприятием. У него острая реакция на стресс. Медицинскую помощь получил на месте.
Обстрел Харькова
Вторая авиабомба попала в землю на окраине Харькова. Поврежден частный дом, три автомобиля. Пострадали мужчина 37 лет и женщина 49 лет, у них острая реакция на стресс.
В целом, в результате обеих обстрелов пока известно о пяти людях, которые обратились за медицинской помощью.
На местах попаданий следственно-оперативные группы, взрывотехники собирают доказательства преступлений, связанных с военной агрессией РФ.
По фактам нарушений законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Обстрелы Харькова
Напомним, в четверг, 31 октября, около 21:00 в Харькове и пригороде прогремели взрывы.
Мэрия города и областная военная администрация сообщили об атаке КАБов на областной центр и Дергачи.
Вечером в среду, 30 октября, террористы ударили фугасной авиабомбой по жилому дому в Харькове. Обстрел полностью разрушил один из подъездов дома.
По последним данным, в результате обстрела погибли трое, пострадали более 30 человек.
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