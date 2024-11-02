Удар по месту дислокации полиции в Харькове: количество пострадавших возросло

Из-за ракетного удара по месту дислокации полиции в Харькове 1 ноября, пострадали 36 полицейских. Также ранения получил спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Также в результате обстрела повреждено 26 зданий и 12 автомобилей", - отметил Синегубов.

Кроме того, по данным главы ОВА, пострадали 13 гражданских людей.

"Погиб один полицейский, пострадали 36 полицейских и сотрудник ГСЧС", - рассказал он.

Удар по месту дислокации полиции в Харькове

1 ноября российские войска нанесли ракетный удар по месту дислокации полиции в Харькове. Первоначально сообщалось про одного погибшего полицейского, 30 пострадавших.

Как рассказал глава Нацполиции Иван Выговский, погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Для удара по Харькову оккупанты использовали ЗРК С-400. Число пострадавших вскоре увеличилось до 40 людей, потом - до 46.

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