Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове прогремела серия взрывов: город атаковали КАБами

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 22:40
В Харькове прогремела серия взрывов: город атаковали КАБами Иллюстративное фото: под ударом были два района Харькова (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харькове вечером 2 ноября прогремели взрывы. Предварительно, российские оккупанты атаковали город управляемыми авиабомбами, под атакой было два района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По данным Терехова, оккупанты атаковали КАБом Индустриальный район Харькова. О последствиях пока ничего не известно.

"Харьков атакован вражеским КАБом - в городе был слышен взрыв предварительно в Индустриальном районе. Подробности выясняем", - написал он.

По данным Синегубова, россияне атаковали управляемыми авиабомбами Киевский и Индустриальный районы Харькова. Информации о пострадавших не поступало, последствия атаки оккупантов выясняются.

Обновлено. По данным Терехова, попадание КАБа произошло по открытой местности. Нет повреждений, разрушений или пострадавших.

"В Индустриальном районе по предварительной информации попадание по открытой территории без последствий и пострадавших", - написал мэр.

Атаки РФ на Харьков: что известно

Напомним, 24 октября оккупанты днем ударили по Харькову беспилотником "Ланцет", в результате чего пострадали мирные жители. А утром 24 октября российские войска атаковали Харьков КАБами - на одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие, сообщалось о пострадавших.

До этого 22 октября враг атаковал частный детский сад в городе Харьков, сообщалось о раненых среди детей. Оккупанты целенаправленно ударили по зданию тремя дронами.

В ночь на 25 октября россияне почти час атаковали пригород Харькова. Звуки взрывов были слышны в самом областном центре - их было не менее 13. В результате атаки были разрушения и повреждения инфраструктуры.

Харьков Война в Украине
