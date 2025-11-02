В Харькове прогремела серия взрывов: город атаковали КАБами

В Харькове вечером 2 ноября прогремели взрывы. Предварительно, российские оккупанты атаковали город управляемыми авиабомбами, под атакой было два района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова .

"В Индустриальном районе по предварительной информации попадание по открытой территории без последствий и пострадавших", - написал мэр.

Обновлено . По данным Терехова, попадание КАБа произошло по открытой местности. Нет повреждений, разрушений или пострадавших.

По данным Синегубова, россияне атаковали управляемыми авиабомбами Киевский и Индустриальный районы Харькова. Информации о пострадавших не поступало, последствия атаки оккупантов выясняются.

"Харьков атакован вражеским КАБом - в городе был слышен взрыв предварительно в Индустриальном районе. Подробности выясняем", - написал он.

По данным Терехова, оккупанты атаковали КАБом Индустриальный район Харькова. О последствиях пока ничего не известно.

Атаки РФ на Харьков: что известно

Напомним, 24 октября оккупанты днем ударили по Харькову беспилотником "Ланцет", в результате чего пострадали мирные жители. А утром 24 октября российские войска атаковали Харьков КАБами - на одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие, сообщалось о пострадавших.

До этого 22 октября враг атаковал частный детский сад в городе Харьков, сообщалось о раненых среди детей. Оккупанты целенаправленно ударили по зданию тремя дронами.

В ночь на 25 октября россияне почти час атаковали пригород Харькова. Звуки взрывов были слышны в самом областном центре - их было не менее 13. В результате атаки были разрушения и повреждения инфраструктуры.