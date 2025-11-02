ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

В Харкові пролунала серія вибухів: місто атакували КАБами

Україна, Неділя 02 листопада 2025 22:40
UA EN RU
В Харкові пролунала серія вибухів: місто атакували КАБами Ілюстративне фото: під ударом були два райони Харкова (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харкові ввечері 2 листопада пролунали вибухи. Попередньо, російські окупанти атакували місто керованими авіабомбами, під атакою було два райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними Терехова, окупанти атакували КАБом Індустріальний район Харкова. Про наслідки поки що нічого не відомо.

"Харків атакований ворожим КАБом - у місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуємо", - написав він.

За даними Синєгубова, росіяни атакували керованими авіабомбами Київський та Індустріальний райони Харкова. Інформації про постраждалих не надходило, наслідки атаки окупантів з'ясовують.

Оновлено. За даними Терехова, влучання КАБа сталося по відкритій місцевості. Немає пошкоджень, руйнувань або постраждалих.

"В Індустріальному районі за попередньою інформацією влучання по відкритій території без наслідків та постраждалих", - написав мер.

Атаки РФ на Харків: що відомо

Нагадаємо, 24 жовтня окупанти вдень вдарили по Харкову безпілотником "Ланцет", унаслідок чого постраждали мирні жителі. А вранці 24 жовтня російські війська атакували Харків КАБами - на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство, повідомлялось про постраждалих.

До цього 22 жовтня ворог атакував приватний дитячий садок у місті Харків, повідомлялось про поранених серед дітей. Окупанти цілеспрямовано вдарили по будівлі трьома дронами.

В ніч проти 25 жовтня росіяни майже годину атакували передмістя Харкова. Звуки вибухів було чути в самому обласному центрі - їх було не менше 13. Внаслідок атаки були руйнування та пошкодження інфраструктури.

