В Харкові пролунала серія вибухів: місто атакували КАБами

В Харкові ввечері 2 листопада пролунали вибухи. Попередньо, російські окупанти атакували місто керованими авіабомбами, під атакою було два райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

За даними Терехова, окупанти атакували КАБом Індустріальний район Харкова. Про наслідки поки що нічого не відомо.

"Харків атакований ворожим КАБом - у місті було чутно вибух попередньо в Індустріальному районі. Подробиці зʼясовуємо", - написав він.

За даними Синєгубова, росіяни атакували керованими авіабомбами Київський та Індустріальний райони Харкова. Інформації про постраждалих не надходило, наслідки атаки окупантів з'ясовують.

Оновлено. За даними Терехова, влучання КАБа сталося по відкритій місцевості. Немає пошкоджень, руйнувань або постраждалих.

"В Індустріальному районі за попередньою інформацією влучання по відкритій території без наслідків та постраждалих", - написав мер.