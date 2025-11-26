В Харькове была слышна серия взрывов
Россияне в ночь на 26 ноября в Харькове была слышна серия громких взрывов. Вероятно, враг ударил ракетами или авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Харків".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорилось в сообщении в 02:42.
После этого в течение 30 минут в городе было слышно еще по меньшей мере 3 взрыва. Местные каналы писали, что на город летели ракеты, а также летел разведдрон.
В Воздушных силах ВСУ информации о пусках целей на Харьков не было. Хотя в 02:15 военные предупреждали об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении.
Обновлено в 03:20
"Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова - в ближайшем пригороде", - уточнил мэр Игорь Терехов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Харьковской, Сумской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Харькова
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.
Так, например, поздно вечером 23 ноября враг нанес беспилотниками не менее 12 ударов. В результате атаки были повреждены дома, произошли пожары, а также было известно о жертвах и более десятка пострадавших.
