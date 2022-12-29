Россияне ударили ракетами по Харькову: что известно

Российские войска атаковали Харьков ракетами. Есть попадания в Слободском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава области сообщил, что россияне снова атакуют Харьков, в то же время Терехов подтвердил ракетный удар. "В городе есть серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - отметил мэр. Тем временем в Харькове приостановили движение поездов метро, сообщает пресс-служба подземки. "Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении.