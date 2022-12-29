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В Харькове четыре "прилета" ракет: подробности

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Харьков, Четверг 29 декабря 2022 10:06
В Харькове четыре "прилета" ракет: подробности Иллюстративное фото: в Харькове четыре "прилета" ракет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время масштабной воздушной тревоги 29 декабря по Харькову попали четыре ракеты российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Харьков и Харьковская область под ударами вражеских ракет. Предварительно есть прилеты 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах", - написал он.

По словам Синегубова, под прицелом - критическая инфраструктура. В настоящее время на месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о попадании в Слободском районе Харькова.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сегодня россияне выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

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