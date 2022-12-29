Оккупанты снова атаковали энергетический объект в Харькове, - ОП

Российские оккупанты после массированной ракетной атаки снова ударили по Харькову. Враг попал в энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

"Буквально несколько минут назад был новый "прилет" по городу Харькову, по одному из энергообъектов", - отметил он.

При этом Тимошенко отметила, что энергетическая ситуация в Харькове и области сложная, на местах попаданий работают специалисты. Также известно, что в Харькове снова остановилось метро.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил удар по Харькову.

"Снова бьют по Харькову. Теперь под ударом инфраструктура в Индустриальном районе. По разрушениям и пострадавшим информация уточняется", - отметил он.

Напомним, Россия сегодня атаковала Харьков и область ракетами, с зафиксированы четыре "прилета", вероятно С-300. Известно, что враг обстрелял критическую инфраструктуру, в Харькове ракеты повредили энергетический объект.

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