В Харькове приостановили движение метро
Движение по линиям Харьковского метрополитена временно приостановили после массированного ракетного обстрела российских оккупантов 28 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский метрополитен.
"Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Обновлено (14:47)
В пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили, что движение по Алексеевской и Салтовской линиям метро возобновлено. О возобновлении движения по Холодногорско-заводской линии метрополитена будет сообщено дополнительно.
Обновлено (15:24)
Позже стало известно, что в 14:27 движение Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена было возобновлено.
Напомним, в Харькове есть попадания в Слободском районе, а также четыре "прилета" ракет в Немышлянском и Основянском районах.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне снова атаковали энергетический объект в Харькове.
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